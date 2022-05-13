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СМИ: в КНДР подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
СМИ: в КНДР подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом
Флаг КНДР, Флаг Северной Кореи

В Северной Кореи подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает Рёнхап со ссылкой на местные СМИ.

— В КНДР подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, — говорится в сообщении.

Как уточняется, вследствие заражения коронавирусом в КНДР умерли шесть пациентов, цитирует сообщение ТАСС.

В четверг, 12 мая, президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что миллион американцев скончались от коронавируса с начала пандемии.

Напомним, что за прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в РФ от ковида скончались 111 граждан, еще 3353 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 6930 человек.

Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, что на данном этапе увеличилось количество пациентов с «проблемным давлением». Так могут проявляться последствия коронавирусной инфекции, перенесенной пусть даже в легкой форме.

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