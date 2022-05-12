Невролог назвал долгосрочные последствия коронавируса

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В настоящее время выросло количество пациентов с «проблемным давлением». Так могут проявляться последствия коронавирусной инфекции, перенесенной пусть даже в легкой форме. Об этом рассказал невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин.

Он привел данные статистики вызовов скорой помощи в 2022 году. В 44 процентах случаев люди вызывают скорую из-за проблем с давлением или из-за болей в сердце. В 2021 году большинство жалоб приходилось на повышение температуры.

— После перенесенного коронавируса в любой форме нужно отслеживать артериальное давление. Если стабильно оно выше 140 мм рт ст, требуется также обратиться к врачам для подбора терапии, — подчеркнул Кузьмин в комментарии Общественной Службе Новостей.

Еще одна причина проблем с давлением — так называемая гиподинамия или малоподвижный образ жизни. Это состояние развивается при ограничении физической активности. Кузьмин посоветовал заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и проходить диспансеризации, чтобы вовремя обнаружить проблемы со здоровьем.

Положительный результат теста на коронавирус за минувшие сутки получили 4065 граждан России. Соответствующие данные обнародовал Оперативный штаб РФ, передает Nation News.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский пояснил, чем опасно резкое снижение давления.