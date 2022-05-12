В России выявили 4065 случаев коронавируса за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 111 граждан, еще 3353 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 6930 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Коронавирусная инфекция в России спала, однако не ушла полностью, в настоящее время COVID-19 в стране болеют свыше 100 тысяч человек. С таким заявлением выступил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В начале лета в России возможен рост заражения коронавирусом, более серьезная волна может начаться осенью. Чтобы снизить риски, людям старше 55 лет и имеющим хронические заболевания стоит уже сейчас задуматься о ревакцинации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, подъем заболеваемости в летние месяцы не будет слишком заметным.