Иммунолог Крючков: Мощных всплесков коронавируса в России не будет до осени

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В начале лета в России возможен рост заболеваемости коронавирусом, более серьезная волна может начаться осенью. Чтобы снизить риски, людям старше 55 лет и имеющим хронические заболевания стоит уже сейчас задуматься о ревакцинации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, летний подъем заболеваемости не будет слишком заметным.

— Я считал, что рост должен был случиться до конца апреля. Однако, что касается июня, то это вполне возможно. И даже в июле тоже. Скажем так: это не будет полноценная большая волна, скорее — всплески заболеваемости, а потом — снижение. Не будет мощных всплесков до осени, — спрогнозировал специалист.

Эксперт отметил, что слова главы Минздрава Михаила Мурашко о возможной волне в июне призваны побудить людей ревакцинироваться. Из-за снятых ограничений и заявлений о схожести коронавируса с сезонным ОРВИ многие люди довольно сильно демотивированы, подчеркнул Крючков.

При этом пока коронавирус все еще остается опасной болезнью, заметил собеседник «ВМ».

— Как может быть сезонной ОРВИ, которая в восемь раз заразнее сезонного гриппа и раз в пять–шесть более патогенная? Я говорю про «омикрон». Формально у нас самой патогенной линией была «дельта», притом что она была далеко не первой, а там был рост уровня патогенности. Соответственно, первое снижение уровня патогенности произошло при «омикроне», зато было резкое увеличение заразности. Да, в России, в связи с тем что предыдущие волны очень сильно по нам ударили, волна «омикрона» была мягче по последствиям. Но она не была мягкой, — пояснил Крючков.

Иммунолог отметил, что рано или поздно коронавирус может стать сезонной инфекцией. По мнению Крючкова, это может произойти осенью 2023 года, но не раньше.

Люди из групп риска по-прежнему нуждаются в защите, подчеркнул собеседник «ВМ».

— В первую очередь надо теперь работать с группами риска. Вакцинировать всех людей со сколь-нибудь заметными хроническими заболеваниями, без противопоказаний к вакцинации. Плюс люди старше 55 лет, в крайнем случае — 60. Всех остальных тоже желательно. Но я уже не верю, что у нас сформируется иммунитет. Если мы это не сделаем, то осенью опять будем удивляться, как обычно. Ситуация обострится, а потом снова будет падение заболеваемости, — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул: возможны вспышки более опасных вариантов, однако они не будут иметь каких-то существенных преимуществ. При этом необходимо держать ситуацию на контроле, заключил Крючков.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне 2022 года в России может начаться подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в субботу, 30 апреля.

В настоящее время россиянам необходимо сделать повторную вакцинацию, подчеркнул Мурашко.

— По нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне. Конец мая, может быть, июнь — поскольку коллективный иммунитет снижается, — отметил министр.