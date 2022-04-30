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Мурашко предупредил о высоком риске подъема заболеваемости COVID-19 в июне

Полина Долганова
Общество
Мурашко предупредил о высоком риске подъема заболеваемости COVID-19 в июне
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне 2022 года в России может наблюдаться высокий подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в субботу, 30 апреля.

По его словам, в настоящее время россиянам необходимо сделать повторную вакцинацию.

— По нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается, — отметил министр.

Он добавил, что гражданам РФ не стоит ждать всплеска COVID-19, вместо этого заболеваемость необходимо профилактировать, передает РИА Новости.

12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск появления новой волны коронавирусной инфекции в РФ существует. По его словам, рост заболеваемости ковидом уже фиксируется в ряде стран Европы, а также в Китае. Министр здравоохранения подчеркнул, что Россия готовится к возможным последствиям новой волны.

В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.

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