Ученый спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в мае

Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

— Судя по тому, как новая волна коронавируса распространяется в других странах, можно предположить, что подъем заболеваемости в России придется на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты, — сообщил он.

Ученый отметил, что в настоящее время наибольший всплеск случаев COVID-19 наблюдается в КНР, Корее, Гонконге, Новой Зеландии и Австралии. Там зарегистрированы новые вариации «омикрона» — BA.4 и BA.5.

— Пока ни один из этих штаммов официально не обнаружен в России. Но надо понимать, что в нашей стране обнародование данных по секвенированию происходит с существенной задержкой примерно в месяц, — отметил Исаев, передает ТАСС.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Вирусолог Петр Чумаков навал маловероятным рост заболеваемости ковидом после майских праздников. По его словам, совсем недавно прошла большая волна штамма «омикрон», во время которой большое количество людей переболело бессимптомно. Поэтому текущий уровень заболеваемости резко понизился.