Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог навал маловероятным рост заболеваемости ковидом после майских праздников

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог навал маловероятным рост заболеваемости ковидом после майских праздников
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников маловероятен. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков.

— После майских праздников заболеваемость ковидом и число госпитализаций вряд ли вырастут, так как на сегодняшний день у большинства москвичей выработался иммунитет, — отметил Чумаков.

По его словам, совсем недавно прошла большая волна штамма «омикрон», во время которой большое количество людей переболело бессимптомно. Поэтому текущий уровень заболеваемости резко понизился.

Вирусолог добавил, что на данный момент система здравоохранения столицы работает вполсилы. Он выразил уверенность, что она выдержит и фестивальную нагрузку, и последствия майских праздников, передает НТВ.

До этого доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как создание российских реактивов поможет в лечении COVID-19. По словам эксперта, идентифицировать конкретный штамм заболевания можно двумя методами: ПЦР или ИФА.

Читайте также:
Праздники Коронавирус вирусолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте