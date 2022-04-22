Вирусолог навал маловероятным рост заболеваемости ковидом после майских праздников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников маловероятен. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков.

— После майских праздников заболеваемость ковидом и число госпитализаций вряд ли вырастут, так как на сегодняшний день у большинства москвичей выработался иммунитет, — отметил Чумаков.

По его словам, совсем недавно прошла большая волна штамма «омикрон», во время которой большое количество людей переболело бессимптомно. Поэтому текущий уровень заболеваемости резко понизился.

Вирусолог добавил, что на данный момент система здравоохранения столицы работает вполсилы. Он выразил уверенность, что она выдержит и фестивальную нагрузку, и последствия майских праздников, передает НТВ.

До этого доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как создание российских реактивов поможет в лечении COVID-19. По словам эксперта, идентифицировать конкретный штамм заболевания можно двумя методами: ПЦР или ИФА.