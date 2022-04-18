Иммунолог Жемчугов объяснил, как создание российских реактивов поможет в лечении COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России разработали реактивы для определения вариантов COVID-19. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, они помогут делать быстрый прогноз при определении штамма коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, выявить конкретный штамм заболевания экспертам помогают так называемые праймеры, которые создаются из кусочков нуклеиновых кислот специфичных для определенного варианта COVID-19.

— Именно они дают возможность сделать прогноз при заборе биоматериала: с каким из штаммов столкнулся пациент, — говорит он. — Эти самые реактивы давно были разработаны, и я это неоднократно заявлял. Они ускоряют процедуру прогнозирования и форму течения болезни. То есть в течение суток можно будет определить, каким вариантом коронавируса человек болеет: «лямбдой», «дельтой» или «омикроном».

Эксперт напомнил, что в настоящее время тестирование на коронавирусную инфекцию можно проводить двумя способами: с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) и с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Разница между этими вариантами заключается в том, что ПЦР относится к прямым методам выявления возбудителя инфекции, а ИФА позволяет увидеть ответную реакцию иммунитета на вторжение инфекции, а не сам вирус:

— Реактивы помогут определить штамм быстро. Если тест выявит «омикрон», тогда беспокоиться не о чем и можно лечиться амбулаторно по рекомендациям врача. Если же установлен штамм «дельта», а у человека преклонный возраст, конечно, без госпитализации не обойтись.

По словам иммунолога, в настоящее время подавляющее большинство тестов показывает вариант «омикрон».