Мурашко заявил, что коронавирус не ушел полностью

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Коронавирусная инфекция в России спала, однако не ушла полностью, в настоящее время COVID-19 в стране болеют свыше 100 тысяч человек. С таким заявлением выступил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют, — цитирует речь министра на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» РИА Новости.

Мурашко отметил важность вакцинации детей перед летними каникулами для предотвращения развития болезни.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что на территории России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Новые всплески распространения коронавируса вероятны в стране в мае и июне, первый из них с большой долей вероятности уже затронул крупнейшие города страны, уверен специалист. Он заметил, что эти вспышки не сопоставимы с «дельтой» или «омикроном».

В то же время врач-иммунолог Надежда Логина в беседе с «ВМ» заявила, что в России не стоит ожидать масштабных пандемий после появления штаммов «дельта» или «омикрон». По ее словам, нет официальных данных о том, что «коронавирус воспрял с новой силой», и со дня на день «устроит новую пандемию в России».