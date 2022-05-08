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Иммунолог Логина объяснила, почему не стоит бояться новых всплесков COVID-19

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Логина объяснила, почему не стоит бояться новых всплесков COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коронавирусная инфекция приобрела статус сезонного заболевания, которое периодически будет напоминать о себе. Но масштабных пандемий, которые были в период появления штаммов «дельта» или «омикрон», вряд ли стоит ожидать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-иммунолог Надежда Логина.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил, что в РФ уже начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. По его предположениям пик эпидемии придется на осень 2022 года.

По ее словам, нет официальных данных о том, что «коронавирус воспрял с новой силой», и со дня на день «устроит новую пандемию в России»:

— У нас уже имеется коллективный иммунитет, поэтому риск возникновения новой пандемии ничтожно мал. Однако отсутствие серьезной угрозы вовсе не повод игнорировать иммунизацию от болезни. И тем, кто еще не вакцинировался или не прошел ревакцинацию, стоит озадачиться этим вопросом.

Логина подчеркнула, что COVID-19 уже трансформировался в сезонный недуг, как это было некогда с вирусом гриппа:

— На первых порах вирус гриппа тоже вызывал страшные и серьезные эпидемии, сопровождающиеся высокой летальностью. Известно, что грипп «поднимает голову», когда на смену теплым сезонам приходят холода и ослабленному организму сложнее бороться с возбудителями. Коронавирус сегодня двигается по такому же сценарию. Мы будем в холодное время года чаще с ним сталкиваться, потому что иммунитет наш осенью и зимой менее защищен и подвержен различным угрозам.

При этом Логина заметила, что мутация COVID-19 продолжится, однако новые варианты болезни вряд ли приведут к появлению таких монстров, как «дельта» и «омикрон»:

— Мутации происходят сегодня даже у вируса гриппа. Коронавирус в этом смысле — не исключение. Небольшие вспышки эпидемии локального характера вполне допустимы, однако можно предполагать, что проявлять себя COVID-19 будет как обычная простуда — кашель, температура и недомогание.

Тем не менее эксперт призывает помнить о профилактических мерах, которые не ограничиваются одними лишь вакцинациями. Логина предупредила, что при росте заболеваемости следует соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть рук после посещения общественных мест, нужно носить средства защиты и избегать контакта с заболевшими. А при ухудшении самочувствия — не покидать свой дом и вызвать врача.

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