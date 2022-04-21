Какие психические расстройства вызывает коронавирус

Фото: Pexels

Минздрав РФ планирует разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения. В таком случае консультация психиатра будет входить в рамки углубленной диспансеризации для перенесших COVID-19. В какой форме обычно проявляются такие последствия и как с ними бороться, «Вечерняя Москва» узнала у врача — иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.

Какие психические расстройства вызывает COVID-19

Коронавирус может приводить к достаточно серьезным повреждениям головного мозга. В зависимости от того, где именно он повреждается, нарушаются те или иные функции. Самая важная из них — когнитивная, отвечающая за сознание как таковое, отметил Болибок. В результате у пациента появляются сложности с восприятием окружающего мира. Этот термин официально называется «туман в голове», уточнил врач.

Другое проявление постковидного синдрома — перманентная усталость:

— Притом эта усталость ненормальная. Например, человек просыпается утром и ощущает настолько сильную слабость, что даже с кровати встать не может. Тогда люди буквально перекатываются с боку на бок и встают с кровати, только упершись двумя руками и двумя ногами, — рассказал эксперт.

Также у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, наблюдаются серьезные личностные изменения. По словам иммунолога, люди могут становиться более агрессивными, апатичными. Кто-то начинает ощущать симптомы депрессии.

— Это не просто подавленное настроение, а состояние, пограничное с самоубийством. Человек может полностью потерять вкус к жизни. А бывает избыточная агрессивность, которая проявляется совершенно неожиданно и немотивированно. Небольшой раздражитель может довести до драки с кем-то из окружающих. Это неадекватная реакция, — прокомментировал Болибок.

Также врач напомнил: постковидный синдром может выражаться в форме проблем с оперативной памятью. Такие нарушения иногда доходят до «колоссальной забывчивости», когда человек не может запомнить, казалось бы, самую простую информацию.

Методы лечения

В беседе с «ВМ» Болибок высказал мнение о том, что уметь распознавать постковидные психические нарушения должны не только психиатры, но и врачи общей практики.

— Нужно, чтобы у нас были тесты не только для психиатров, но и для врачей общей практики. Тогда те смогут распознавать указанные состояния у пациентов. Скорее всего, нужно какое-то анкетирование, которое поможет распознать у человека развитие депрессии или другие отклонения на фоне постковида, — поделился специалист.

Подобные последствия коронавируса лечатся при помощи психотропных препаратов, добавил он. Избежать возникновения неприятных симптомов поможет вакцинация: она избавляет от проявлений постковидного синдрома, напомнил иммунолог.

Также он отметил, что борьба с постковидным синдромом тесно связана с контролем работы иммунной системы.

— COVID-19 — это инфекционное заболевание, и там важно состояние иммунной системы. Если она не очень хорошо работает, то разовьется этот хронический воспалительный процесс или, наоборот, аутоиммунная агрессия. В любом случае борьба с воспалением идет через иммунную систему, — рассказал Болибок.

Могут ли дать больничный

Практически все пациенты, переболевшие COVID-19, могут быть нетрудоспособны на некоторых стадиях после выздоровления. Однако для оформления больничного листа в такой ситуации не всегда хватает необходимых критериев, отметил Болибок. Так, необходимость в больничном может возникнуть, но для этого не найдется достаточных оснований.

— Здесь речь идет о том, трудоспособны ли пациенты с постковидом. Иногда людям требуется уходить с работы или брать отпуск, а положительных сдвигов все равно нет. Статистика говорит, что более 20 процентов переболевших стойко теряют работоспособность. А если говорить про временную утрату продуктивности, я думаю, там количество будет еще в три–четыре раза больше. Практически все пациенты на определенной стадии могут оказаться нетрудоспособны, и им потребуется больничный лист. Но вопрос — по каким критериям? Его обычно дают, если у человека наблюдается температура или давление. Получается, тогда нужно вводить какие-то дополнительные критерии, — заключил собеседник «ВМ».