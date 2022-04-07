Эксперт перечислил главные симптомы постковидного синдрома

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Советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский перечислил главные симптомы постковидного синдрома.

Он отметил, что стоит обратить внимание на свое здоровье, если у вас часто возникает учащенное сердцебиение, а пульс в состоянии покоя не 60, а 90 ударов минуту.

— Если вы задыхаетесь при виде какого-то психоэмоционального напряжения, у вас комок в горле или груди, вы не можете пережить эпизод от просмотра телевизора — это уже признак психологической проблемы, связанной с постковидом, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, также возможны сосудистые осложнения, проблемы с кардиологией, желудочно-кишечным трактом.

Юрий Оболонский добавил, что большинство проблем после коронавируса не возникает на пустом месте. Значит, проблемы в организме были и ранее, просто вирусное заболевание спровоцировало осложнения.

После коронавирусной инфекции постковидный синдром может длиться от семи дней до 12 недель и переходить в хроническую стадию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт Инна Колоскова.