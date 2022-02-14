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Терапевт рассказала, сколько длится постковидный синдром

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

здоровье Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт рассказала, сколько длится постковидный синдром
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

После коронавирусной инфекции посковидный синдром может длиться от семи дней до 12 недель и переходить в хроническую стадию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт Инна Колоскова.

По ее словам, длительность синдрома во многом зависит от того, насколько пострадала иммунная система человека из-за вируса:

— Стойкие и длительные последствия острого заболевания, которые сохраняются более четырех или пяти недель после дебюта COVID-19, не объясняются наличием сопутствующих проблем. Просто на фоне постковидного синдрома хронические болезни могут обостряться.

Колоскова отметила, что вне зависимости от того, как легко протекал COVID-19, имелась ли у больного хроническая проблема, у большинства зараженных в период наступления постковида развивается хроническая усталость.

Научно этот феномен называется астенией. Причиной возникновения считается низкоинтенсивное воспаление нервных тканей, что в результате может негативно влиять на работу мозга.

Эксперт заметила, что главной отличительной чертой постковида при всех предыдущих вариантах коронавируса было системное воспаление в сосудах, которые приводили к тромбообразованию, усталости, головным болям и ломоте в суставах.

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