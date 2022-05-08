Иммунолог рассказал о новом всплеске заболеваемости коронавирусом в России
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
На территории России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, предупредил в воскресенье, 8 мая, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он пояснил, какие признаки указывают на это.
Новые всплески распространения COVID-19 вероятны в России в мае и июне, первый из них, с большой долей вероятности, уже затронул крупнейшие города страны, уверен специалист. Он заметил, что эти вспышки не сопоставимы с «дельтой» или «омикроном».
В интервью Радио Sputnik Николай Крючков подчеркнул, что о подъеме заболеваемости коронавирусом говорят определенные данные статистики.
— Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций, – уточнил иммунолог.
Большинство жителей страны вряд ли заметят эти всплески, потому что врачи выявляют далеко не все новые случаи заражения инфекцией, полагает специалист. Причиной тому является небольшой охват ПЦР-тестирования жителей России.
Накануне стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за прошлую неделю составил 41,2 процента.