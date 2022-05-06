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Уровень иммунитета к COVID-19 составил в России 41,2 процента

Георгий Соланович

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Уровень иммунитета к COVID-19 составил в России 41,2 процента
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за прошлую неделю составил 41,2 процента. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 6 мая.

— По состоянию на 6 мая вакцинация первым компонентом проведена 90 793 385 раз, вакцинация полного цикла — 86 891 260 раз, — говорится в сообщении.

Оперштаб также призвал россиян ревакцинироваться каждые полгода для снижения рисков заражения и осложнений при болезни, передает Telegram-канал ведомства.

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Иммунолог Николай Крючков заявил «Вечерней Москве», что в начале лета в России возможен рост заболеваемости коронавирусом, более серьезная волна может начаться осенью. Чтобы снизить риски, людям старше 55 лет и имеющим хронические заболевания стоит уже сейчас задуматься о ревакцинации.

По его словам, летний подъем заболеваемости не будет слишком заметным. Эксперт отметил, что слова главы Минздрава Михаила Мурашко о возможной волне в июне призваны побудить людей ревакцинироваться. Из-за снятых ограничений и заявлений о схожести коронавируса с сезонным ОРВИ многие люди довольно сильно демотивированы, подчеркнул Крючков.

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