Байден: Миллион американцев скончались от коронавируса

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что миллион американцев скончались от коронавируса с начала пандемии. Об этом он заявил в четверг, 12 мая.

— Сегодня мы отмечаем трагическую веху: COVID-19 унес жизни одного миллиона американцев. Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них — невосполнимая потеря, — заявил американский лидер, чьи слова цитирует РИА Новости.

4 мая стало известно, что государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе госдепартамента. Отмечается, что в последние несколько дней госсекретарь не общался с американским лидером Джо Байденом. Теперь Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в режиме онлайн в ближайшие дни. Однако, как добавили в пресс-службе, он с нетерпением ждет возможности вернуться к своему обычному распорядку и выполнению всех своих обязанностей.

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в стране за сутки полностью выздоровели от ковида 6930 человек.