Госсекретарь США Блинкен заболел коронавирусом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе госдепартамента в среду, 4 мая.

— Госсекретарь полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние несколько дней госсекретарь не общался с американским президентом Джо Байденом. Теперь Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате в ближайшие дни. Однако как добавили в пресс-службе, он с нетерпением ждет возможности вернуться к своему обычному распорядку и выполнению всех своих обязанностей, передает РИА Новости.

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