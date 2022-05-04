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Госсекретарь США Блинкен заболел коронавирусом

Евгений Белоусов

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Ситуация с коронавирусом
В мире
Госсекретарь США Блинкен заболел коронавирусом
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе госдепартамента в среду, 4 мая.

— Госсекретарь полностью вакцинирован, он получил бустерную прививку против вируса и имеет лишь слабовыраженные симптомы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние несколько дней госсекретарь не общался с американским президентом Джо Байденом. Теперь Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в виртуальном формате в ближайшие дни. Однако как добавили в пресс-службе, он с нетерпением ждет возможности вернуться к своему обычному распорядку и выполнению всех своих обязанностей, передает РИА Новости.

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Накануне руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал «Стелс-омикрон» (BA.2) самым заразным вариантом коронавирусной инфекции за всю пандемию.

30 апреля иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, когда в России ждать новый всплеск коронавируса. По словам эксперта, рост заболеваемости возможен в начале лета. Однако более серьезная волна может начаться этой осенью.

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