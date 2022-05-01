В Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм COVID за всю историю пандемии

Подвид «омикрон»-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» является самым заразным вариантом COVID-19 за всю пандемию. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он отметил, что доля данного штамма составляет более 90 процентов от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом.

— Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний. Это полностью согласуется с информацией о том, что «стелс-омикрон» является самым трансмиссивным из всех, что наблюдали за всю историю пандемии, — подчеркнул ученый.

Он уточнил, что виды ВА.4 и ВА.5 в России пока не выявили, и в настоящее время в большинстве стран они встречаются крайне редко, передает ТАСС.

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Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал появление новой волны и штамма коронавируса. Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом относительно спокойная.