Когда в России начнется новая волна коронавируса

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До наступления осени в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции: летом ситуация может быть нестабильной, однако до полноценных волн дело не дойдет. Более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом относительно спокойная.

— Ситуация, конечно, даже близко не настолько острая, как на пиках «дельта»- и «омикрон»-волн. Но сейчас совсем не штиль — просто значительно меньшие уровни по сравнению с теми, которые у нас были. Пока непонятно, насколько он стабильный, но он есть, и очень выраженный. Скорее всего, нас ждет рост заболеваемости, — рассказал иммунолог.

По словам Крючкова, майские праздники будут способствовать некоторому снижению распространения коронавируса. Летом возможны колебания заболеваемости, но они будут не слишком большими. Полноценные волны в этот период маловероятны, предположил эксперт.

Осенью Россию может ждать более серьезный рост заболеваемости, предупредил иммунолог.

— Реальный период высокого риска начнется со второй половины сентября. Там будет очень большая вероятность мощной волны, есть много индикаторов, указывающих на такую возможность. Эта волна может быть сопоставима с волной «омикрона». Если, конечно, не появится более патогенный штамм, но по патогенности сейчас вообще невозможно прогнозировать, — отметил собеседник «ВМ».

Специалист отметил, что осенью возможно появление нового штамма, который приведет к росту числа госпитализаций и смертности: уровень коллективного иммунитета к тому времени упадет.

Осенью также может вмешаться сезонный фактор, подчеркнул Крючков.

— Он состоит из двух ключевых компонентов: возвращение населения в города и сезонный природный фактор. Сейчас начинают играть роль противоэпидемические факторы, и они противодействуют распространению пандемии, но в сентябре будет все наоборот. С высокой вероятностью (хотя не стопроцентной) нас ждет большая волна, — подытожил иммунолог.