Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о своем заражении коронавирусом

Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Основатель американского технологического гиганта Microsoft Билл Гейтс во вторник, 10 мая, объявил о том, что заразился коронавирусной инфекцией.

— Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею, — заявил предприниматель на своей странице в одной из социальных сетей.

Билл Гейтс также сообщил, что полностью вакцинирован от коронавируса и получил бустерную дозу одной из вакцин, пишет ТАСС.

Американский бизнесмен добавил, что организованный им фонд Gates Foundation продолжит свою работу с партнерами и готов сделать все возможное, чтобы жителям планеты больше никогда не пришлось столкнуться с пандемией, подобной той, что возникла в мире в начале 2020 года.

В начале февраля текущего года появилась информация, что Билл Гейтс написал книгу «Как предотвратить следующую пандемию». В ней он описал действия, которые, по мнению авторитетных для него экспертов, могут помочь предотвратить распространение заражения и обеспечить лучшее медицинское обслуживания для населения во всем мире.