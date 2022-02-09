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Билл Гейтс написал книгу, которая поможет человечеству предотвратить новую пандемию

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Билл Гейтс написал книгу, которая поможет человечеству предотвратить новую пандемию
Фото: GregRubenstein2 / CC BY 2.0

Американский миллиардер Билл Гейтс написал книгу «Как предотвратить следующую пандемию». В ней он описал действия, которые, по мнению авторитетных для него экспертов, могут помочь предотвратить распространение заболеваний и обеспечить лучшее медицинское обслуживания для населения во всем мире.

Основатель корпорации Microsoft с начала пандемии коронавирусной инфекции отслеживает все вспышки. Также он сотрудничает со специалистами собственного фонда Gates Foundation и сторонними учеными, которые выступают за «наиболее справедливые ответные меры».

— В процессе я многому научился — узнал и особенности этой пандемии, и способ остановить следующую — и хочу поделиться с людьми тем, что услышал, — прокомментировал Гейтс свою книгу в Twitter.

Он признается, что каждый раз, когда он узнает о количестве новых погибших и потерявших работу или же видит, как закрывают очередную школу, то он думает лишь об одном — человечеству нельзя допустить этого снова.

В книге описаны инновации, которые необходимы для спасения жизней, а также инструменты, которые способны своевременно остановить распространение патогенов.

В январе Билл Гейтс заявил, что мир могут ожидать пандемии намного хуже коронавируса. Штаммы «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, подчеркнул он. При этом Земле, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний.

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