Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса

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Мир могут ожидать пандемии намного хуже коронавируса. Об этом заявил американский миллиардер Билл Гейтс в среду, 19 января.

Штаммы «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, подчеркнул он. При этом Земле, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний, предупредил бизнесмен.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Решение проблем неравенства в области препаратов, как считает он, возложено на филантропов и правительства богатых стран.

Большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть полезна для решения существующих глобальных проблем здравоохранения, подчеркнул миллиардер. Примерами являются создание вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии, приводит слова Гейтса FT.

В декабре 2021 года Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Это наступит тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.