Оценочная стоимость: как получить компенсацию за снесенный гараж

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Владелец гаража при его сносе может претендовать на возмещение ущерба, если докажет, что является его собственником. Однако в некоторых случаях получить компенсацию будет невозможно ни при каких обстоятельствах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Сергей Бобровский.

Он отметил, что на возможность получения компенсации влияет причина, по которой гараж был снесен.

— Если гараж признали самовольной постройкой, компенсацию никак нельзя получить. Его просто уничтожают, а потом по факту люди пытаются доказать, что объект не был самовольной постройкой, и предоставляют надлежащие документы. Если у человека было право собственности и гараж был зарегистрирован в реестре, тогда денежные средства, как правило, можно получить, — рассказал адвокат.

Как заметил эксперт, если на уровне города предусмотрена компенсация, средства могут быть возмещены исходя из площади и условной стоимости. Стоимость гаража оценивает профильный комитет или другие органы, в зависимости от города. Нередко оценочная стоимость бывает занижена, так как на нее могут влиять местные подзаконные акты, предупредил Бобровский.

Обращаться за компенсацией нужно в тот орган, который принял решение о сносе, пояснил эксперт.

— Если этим занимаются госорганы, то перед сносом гаража они выносят постановление. Если это произошло в рамках судебного рассмотрения спора, то выносится постановление судебного пристава после того, как исполнительный лист был предъявлен к исполнению. В этом случае уже приставы привлекают специализированные организации, которые сносят постройки, — рассказал адвокат.

Если нет документов на гараж, компенсацию получить не удастся, предупредил специалист. В этом случае считается, что никакой недвижимости нет, подытожил Бобровский.