Юрист объяснил, как будет работать закон о штрафах за сбор персональных данных

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Госдума приняла закон о штрафах за отказ продавца заключать или исполнять договор в случае отказа пользователя от сбора персональных данных. Суммы штрафа могут достигать 50 тысяч рублей.

Любим Лущик, юрист, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как будет работать этот закон.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Как будет работать закон о штрафах за необоснованный сбор персональных данных

— Хорошая инициатива, чтобы навести порядок в этой сфере, но достаточно расплывчатые формулировки и немного конкретики в поправках. Нормы начинают действовать с 1 сентября. Но бывает, что законом предусмотрены случаи, когда мы открываем, например, банковский вклад, и, чтобы идентифицировать покупателя, нужна информация о нем: фамилия, номер телефона и другие данные, — рассказал эксперт.

Он отметил, что в законе упор сделан на интернет-составляющую, чтобы сайты, которые предоставляют товары или услуги, не запрашивали у своих посетителей личные данные:

— С одной стороны, это инициатива по защите потребителей, а с другой стороны, продавцы будут в замешательстве. Они вынуждены располагать графу на своих сайтах, в которой человек соглашается на распространение персональных данных, если он оставил фамилию и номер телефона. В противном случае будут штрафы. Это первая попытка, чтобы навести порядок в этой сфере.

Эксперты объяснили, какие пять шагов нужно предпринять человеку, если его данные незаконно попали в Сеть. Первое, что необходимо сделать, — обратиться к операторам персональных данных, если они известны.