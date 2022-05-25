Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Юрист объяснил, как будет работать закон о штрафах за сбор персональных данных

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист объяснил, как будет работать закон о штрафах за сбор персональных данных
Фото: pixabay.com

Госдума приняла закон о штрафах за отказ продавца заключать или исполнять договор в случае отказа пользователя от сбора персональных данных. Суммы штрафа могут достигать 50 тысяч рублей.

Любим Лущик, юрист, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как будет работать этот закон.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как будет работать закон о штрафах за необоснованный сбор персональных данных

— Хорошая инициатива, чтобы навести порядок в этой сфере, но достаточно расплывчатые формулировки и немного конкретики в поправках. Нормы начинают действовать с 1 сентября. Но бывает, что законом предусмотрены случаи, когда мы открываем, например, банковский вклад, и, чтобы идентифицировать покупателя, нужна информация о нем: фамилия, номер телефона и другие данные, — рассказал эксперт.

Он отметил, что в законе упор сделан на интернет-составляющую, чтобы сайты, которые предоставляют товары или услуги, не запрашивали у своих посетителей личные данные:

— С одной стороны, это инициатива по защите потребителей, а с другой стороны, продавцы будут в замешательстве. Они вынуждены располагать графу на своих сайтах, в которой человек соглашается на распространение персональных данных, если он оставил фамилию и номер телефона. В противном случае будут штрафы. Это первая попытка, чтобы навести порядок в этой сфере.

Эксперты объяснили, какие пять шагов нужно предпринять человеку, если его данные незаконно попали в Сеть. Первое, что необходимо сделать, — обратиться к операторам персональных данных, если они известны.

Безопасность Интернет Персональные данные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте