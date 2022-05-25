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Дизайнеры активно готовятся к первой столичной Неделе моды

Марьяна Шевцова
Город
Дизайнеры активно готовятся к первой столичной Неделе моды
Российский дизайнер Сергей Сысоев в своей творческой мастерской / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Почти 900 заявок подано на участие в первой Московской неделе моды. 25 мая «Вечерняя Москва» пообщалась с дизайнером Сергеем Сысоевым, который отправил заявку на участие в этом знаковом мероприятии.

Примечательно, что две трети заявок на участие пришли из столицы. Центральной локацией Московской недели моды, которая пройдет с 20 по 26 июня, станет парк «Зарядье». Часть программ организуют на Парящем мосту, Китайгородской стене и в большом амфитеатре.

Сергей Сысоев на показе планирует презентовать свою новую коллекцию сезона осень–зима.

— Считаю, что идея провести такую Неделю моды в Москве — это отличное решение. Здорово, что правительство столицы поддержало инициативу дизайнеров, — отметил он.

При этом модельер добавил, что для всех российских дизайнеров это хорошая возможность показать себя, свои бренды и коллекции.

— Причем не только продемонстрировать, но и рассказать, что наша одежда продается, и довольно успешно, — подчеркнул Сергей Сысоев. — Это особенно важно для молодых дизайнеров, новых брендов, но и опытные модельеры тоже будут рады рассказать о себе, ведь такое крупное событие — яркий инфоповод и для общества, и для средств массовой информации.

Известный дизайнер надеется, что Московская неделя моды станет не просто ежегодной, а сезонной, по аналогии с другими подобными мировыми масштабными мероприятиями.

— Это очень важно для нашей страны, особенно сейчас, в эту непростую эпоху перемен, — сказал российский модельер Сергей Сысоев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Организационный комитет первой Московской недели моды получил заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону и другие. В настоящее время экспертный совет отбирает участников, которые представят свои коллекции на Неделе моды в формате модных показов, шоурума и открытого маркета.

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