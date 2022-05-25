Развитие ТиНАО продолжается

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

25 мая руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин рассказал о ключевых проектах, реализуемых в Новой Москве.

Присоединенные территории столицы готовятся отмечать десять лет с момента вхождения в состав Москвы.

За прошедшие годы перемен много: приняты генплан, правила застройки и землепользования, построены современные магистрали и районные связки — всего более 320 километров. Работают восемь станций метро, инвесторы вкладываются в жилье и вместе с городом возводят соцобъекты — школы, больницы, поликлиники, детсады. Вложены немалые средства в инженерную инфраструктуру.

— К десятилетию ожидаем, что размер совокупных инвестиций преодолеет отметку в 2,8 триллиона рублей, — привел данные Владимир Жидкин. — В 2024-м капиталовложения составят четыре триллиона рублей, а в 2035-м — семь триллионов городских и инвесторских средств.

На территории самых молодых округов столицы за текущий год планируется построить свыше трех миллионов квадратных метров различной недвижимости. Жилье займет порядка двух миллионов «квадратов».

Кроме того, к нынешнему моменту сдано десять новостроек по программе реновации. В планах — сдать еще семь домов до конца года.

Ведется работа и по созданию рабочих мест. Так, с начала года введено уже 111 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. В планах до конца года ввести еще полмиллиона «квадратов».

— Это позволит создать дополнительно 12,5 тысячи рабочих мест, — уточнил Владимир Жидкин.

Одним из самых крупных проектов он назвал музейное фондохранилище в Коммунарке. Его проектирование завершат в сентябре.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За текущий год планируется построить 30,8 километра дорог. В ближайшие три года введут 7 станций метро. В инженерную инфраструктуру за 10 лет проинвестировано 100 миллиардов рублей.

За 4 года сдадут 25 объектов. С начала года в строй введено 5 детсадов, до конца 2022-го добавят еще 13. В планах — построить 6 школ и 4 образовательных комплекса. За год сдадут 3 объекта здравоохранения.