Фото: Unsplash

В народном календаре дата получила такие названия: Сидор Огуречник, Сидор Бокогрей, Сидоры — сиверы. День назвали в честь святого Исидора.

Так, 27 мая запрещается спать на одной подушке нескольким людям, в противном случае на следующий день у вас будут путаться мысли, а это особенно плохо перед важными событиями. Лучше всего в ночь с 27 на 28 мая даже мужу и жене, которые привыкли спать вдвоем, спать на своей личной подушке.

Запрещается в этот день ранним утром возвращаться с полпути домой, в противном случае весь день насмарку пойдет. Если вам все же пришлось вернуться, необходимо не только смотреть на себя в зеркало, но и показать отражению язык, а затем накричать на себя и заглянуть под половик, для того, чтобы отогнать темные силы, которые там проживают.

Приметы погоды:

Если день погожий, то огурцов будет много.

Ранние ласточки — к счастливому году.

Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру погода прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно спать 27 мая, чтобы уберечься от неудач

Именины отмечают: Марк, Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Никита, Тихон.