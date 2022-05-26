В народном календаре дата получила такие названия: Сидор Огуречник, Сидор Бокогрей, Сидоры — сиверы. День назвали в честь святого Исидора.
Так, 27 мая запрещается спать на одной подушке нескольким людям, в противном случае на следующий день у вас будут путаться мысли, а это особенно плохо перед важными событиями. Лучше всего в ночь с 27 на 28 мая даже мужу и жене, которые привыкли спать вдвоем, спать на своей личной подушке.
Запрещается в этот день ранним утром возвращаться с полпути домой, в противном случае весь день насмарку пойдет. Если вам все же пришлось вернуться, необходимо не только смотреть на себя в зеркало, но и показать отражению язык, а затем накричать на себя и заглянуть под половик, для того, чтобы отогнать темные силы, которые там проживают.
Приметы погоды:
Если день погожий, то огурцов будет много.
Ранние ласточки — к счастливому году.
Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру погода прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Как правильно спать 27 мая, чтобы уберечься от неудач
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