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Масочный режим отменят в Санкт-Петербурге с 27 мая

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Масочный режим отменят в Санкт-Петербурге с 27 мая
Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге с 27 мая отменят масочный режим. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили на сайте администрации города.

Теперь мера будет носить рекомендательный характер.

— На основании предписания Главного санитарного врача по городу Санкт‑Петербургу с 27 мая снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий, — говорится в сообщении.

Другие коронавирусные ограничения продолжат действовать до 1 июля.

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

25 мая в 85 регионах России выявили 4580 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За день от ковида скончались 93 гражданина, еще 2503 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6705 человек.

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