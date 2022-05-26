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Диетолог рассказал, как похудеть без отказа от пиццы

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказал, как похудеть без отказа от пиццы
Фото: Unsplash

Диетолог Грейми Томильсон рассказал о том, как быстро сбросить лишние килограммы без отказа от пиццы и других любимых блюд.

Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков, — заявил специалист.

По словам Томильсона, для эффективного похудания действительно нужно просто уменьшить порции еды. Он поясняет, что сами порции могут казаться маленькими и содержать гораздо больше калорий, чем требуется организму, передает The Sun.

Томильсон подчеркнул, что именно переедание увеличивает вес, а не конкретные блюда.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» о том, насколько полезны продукты из типичного рациона россиян.

Предварительно Центр изучения потребительского поведения Роскачества и аналитический центр исследования рынков НАФИ провели опрос среди россиян, касающийся оценки качества продуктов питания. Отдельным пунктом система мониторинга указала перечень продуктов, входящих в основной рацион граждан. Стало известно, что 89 процентов опрошенных практически всегда едят хлебобулочные изделия, колбасы, молочные продукты, крупы, макароны, яйца, овощи, фрукты, кондитерские изделия, рыбу и растительное масло.

рацион Похудение Диеты
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