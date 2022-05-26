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«Эту еду надо убрать»: насколько полезен типичный рацион россиян

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
«Эту еду надо убрать»: насколько полезен типичный рацион россиян
Фото: depositphotos

Центр изучения потребительского поведения Роскачества и аналитического центра исследования рынков НАФИ провели опрос среди россиян, касающийся оценки качества продуктов питания. 72 процента респондентов сообщили, что не заметили улучшения в продуктах. Отдельным пунктом система мониторинга указала перечень продуктов, входящих в основной рацион граждан. Выяснилось, что 89 процентов опрошенных практически всегда едят хлебобулочные изделия, колбасы, молочные продукты, крупы, макароны, яйца, овощи, фрукты, кондитерские изделия, рыбу и растительное масло. «Вечерняя Москва» попросила эксперта оценить, насколько такой рацион можно считать полезным.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, очень важную роль играет не перечисленный ассортимент, а количество потребляемых продуктов:

— Безусловно, в этом списке имеются и полезные, и вредные продукты. Но немаловажно и то, какого возраста люди питаются таким образом. Например, пожилой человек, который ежедневно ест колбасные изделия и сосиски, может спровоцировать у себя развитие атеросклероза и обострение хронических заболеваний. Ежедневное употребление такого количества переработанного мяса не принесет пользы и молодому человеку. Следовательно, из списка нужно убрать такую еду.

Врач подчеркнул, что рацион любого европейца состоит из идентичных продуктов, но в зависимости от предпочтений одни категории будут более востребованными.

По словам эксперта, в России ситуация аналогичная. Какие-то продукты из списка будут пользоваться большим спросом и чаще появляться на столах, чем другие, которые тоже в перечне указаны:

— Лично меня в питании россиян напрягает повсеместное употребление сахара. На сахар приходится чуть ли не четверть суточной калорийности. Это очень высокий и недопустимый показатель. Дневная норма сахара не должна превышать 20 граммов, что соответствует четырем чайным ложкам.

Лидирующие позиции в рационе граждан, по словам эксперта, занимают также переработанные мясные изделия:

— Это сосиски, сардельки, колбасные изделия и мясо. При этом россияне мало едят рыбы и морепродуктов, являющихся главными источниками высоконасыщенного белка.

По мнению врача, россияне злоупотребляют маслами растительного происхождения — соевым и подсолнечным. А вот оливковое масло, которое является более полезным, практически не используют:

— Кроме того, россияне употребляют крайне мало овощей и фруктов. В то время как в избыточном количестве едят кондитерские изделия, выпечку, печенье и конфеты. Питание россиян никуда не годится: много сахара, мяса, причем не в чистом виде, и преобладание вредных сортов масел.

Эксперт отметил, что из рациона россиян он бы исключил пищу с высоким гликемическим индексом, колбасные изделия и белый хлеб, заменив его на отрубной.

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