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Адвокат объяснил, кто виноват в драке выпускницы с учительницами

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Адвокат объяснил, кто виноват в драке выпускницы с учительницами
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ / Фото: «Вечерняя Москва»

26 мая стало известно о случае, который произошел в Приморье. Во время празднования «Последнего звонка» произошел конфликт между 17-летней выпускницей и 36-летней учительницей истории. Ссора переросла в драку, к которой подключилась еще одна педагог.

Адвокат Григорий Счастливый в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как избегать таких конфликтов и какие последствия для педагога могут возникнуть после этой ситуации.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Все чаще мы наблюдаем, как конфликты возникают между школьниками и педагогами. Если раньше буллинг был между учениками, то сейчас это встречается в новых формах. Наши преподаватели оказались не готовы к такой форме ответной реакции учеников. Педагоги акцентируют свое внимание при подготовке на профессиональный уровень, но забывают про психологический аспект. Преподаватели, сталкиваясь с агрессией со стороны ученика, не понимают, как действовать, единственное, что срабатывает — это личная защита в виде агрессии. Выключаются профессиональные качества и включаются человеческие, — объяснил эксперт.

Адвокат подчеркнул, что ситуация произошла на территории школы, и в момент конфликта учитель перестал выполнять свои обязанности. Он рекомендует педагогам в подобных ситуациях обращаться за помощью к охране школы и пресекать такие конфликты в самом начале.

Заявление в полицию на учителей подала мама девочки, однако позже в ведомство поступили ответные заявления от педагогов.

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