Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Пять детсадов ввели в эксплуатацию в Новой Москве с начала года

Георгий Соланович
Город
Пять детсадов ввели в эксплуатацию в Новой Москве с начала года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Специалисты с начала 2022 года ввели в эксплуатацию пять детских садов на территории Новой Москвы. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, образовательные учреждения расположены в поселениях Десеновское, Сосенское, Филимонковское и Московский.

— Учреждения принесли округам 1170 мест. Детские сады соответствуют всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к проектированию, строительству и оснащению. В зданиях предусмотрены залы для занятий и кружков, спальни, методические кабинеты, медкабинеты, раздевалки, буфеты и кухни полного цикла, — добавил Жидкин.

Во время строительства детских садов специалисты учли все вопросы безопасности и сделали образовательные учреждения удобнее для детей и их родителей. Прилежащие к постройкам территории благоустроили.

— Что касается ввода социальной инфраструктуры, то в ТиНАО мы сделали ставку на индивидуальные дизайнерские проекты, современное техническое оснащение, функциональность и комплексную безопасность. Наша задача — построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест, — добавил глава департамента развития новых территорий.

Он подчеркнул, что всего с начала года в ТиНАО ввели более 108 тысяч «квадратов» социальных и промышленных объектов, в том числе 69 детских садов и 31 школу.

13 апреля сообщалось, что около семи триллионов рублей планируется вложить в развитие Новой Москвы до 2035 года. Так, инвесторы планируют заняться в ТиНАО строительством жилья, коммерческой недвижимости, детских садов, школ и промышленных объектов. Отмечается, что подобные вложения позволят создать в городе современную социальную инфраструктуру.

Строительство Новая Москва Образование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте