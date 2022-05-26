Пять детсадов ввели в эксплуатацию в Новой Москве с начала года

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Специалисты с начала 2022 года ввели в эксплуатацию пять детских садов на территории Новой Москвы. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, образовательные учреждения расположены в поселениях Десеновское, Сосенское, Филимонковское и Московский.

— Учреждения принесли округам 1170 мест. Детские сады соответствуют всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к проектированию, строительству и оснащению. В зданиях предусмотрены залы для занятий и кружков, спальни, методические кабинеты, медкабинеты, раздевалки, буфеты и кухни полного цикла, — добавил Жидкин.

Во время строительства детских садов специалисты учли все вопросы безопасности и сделали образовательные учреждения удобнее для детей и их родителей. Прилежащие к постройкам территории благоустроили.

— Что касается ввода социальной инфраструктуры, то в ТиНАО мы сделали ставку на индивидуальные дизайнерские проекты, современное техническое оснащение, функциональность и комплексную безопасность. Наша задача — построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест, — добавил глава департамента развития новых территорий.

Он подчеркнул, что всего с начала года в ТиНАО ввели более 108 тысяч «квадратов» социальных и промышленных объектов, в том числе 69 детских садов и 31 школу.

13 апреля сообщалось, что около семи триллионов рублей планируется вложить в развитие Новой Москвы до 2035 года. Так, инвесторы планируют заняться в ТиНАО строительством жилья, коммерческой недвижимости, детских садов, школ и промышленных объектов. Отмечается, что подобные вложения позволят создать в городе современную социальную инфраструктуру.