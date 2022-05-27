В США не обсуждают отмену санкций против РФ в обмен на вывоз украинского зерна

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Вашингтон не рассматривает возможность смягчения санкционного режима в отношении Москвы в обмен на содействие в вывозе зерна с территории Украины. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

По ее словам, сложности с экспортом продовольствия украинскими властями являются «делом рук России», поэтому речи о смягчении антироссийских ограничительных мер в Вашингтоне не идет, пишет ТАСС.

— Санкции США, их союзников и партнеров не препятствуют экспорту украинской или российской сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов, а также удобрений. Кроме того, эти рестрикции не препятствуют обычным транзакциям, необходимым для этого экспорта, таким как банковские или транспортные, — заверила Жан-Пьер во время регулярного брифинга для журналистов.

В минувший четверг, 26 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь миру в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, если антироссийские санкции будут сняты.