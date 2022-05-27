Реставрация 46 исторических надгробий началась в Донском монастыре

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Донская улица, 1 Карта всех событий

В столице отреставрируют художественные надгробия, являющиеся элементами некрополя Донского монастыря. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На территории Донского монастыря можно найти множество старинных захоронений. В этом году продолжится масштабная программа по их реставрации. Запланировано привести в порядок 46 художественных надгробий. В настоящий момент специалисты уже приступили к работам. Они пройдут за счет города, под контролем наших специалистов. Всего за десять лет реставраторы привели здесь в порядок более ста надгробий, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На большинстве надгробий, которые будут приведены в порядок, есть трещины, коррозия, стойкие загрязнения и сколы. Уточняется, что у них утрачены декоративные элементы. При этом весь комплекс работ должен завершиться до конца 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, на Новодевичьем кладбище отреставрируют надгробие советского физика Сергея Вавилова. Так, специалисты очистят, устранят дефекты и покроют защитными составами надгробие и его основание.