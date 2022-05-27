Перед судом предстанет москвич, зарезавший сестру из-за желания разделить жилплощадь

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Россия, Москва, Голубинская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего обвиняемого в убийстве сестры на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в рамках дела был допрошен свидетель, который незадолго до убийства позвонил пострадавшей и слышал крики и звуки борьбы.

— Собрана достаточная доказательственная база для направления уголовного дела в суд, — отметила Иванова.

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Убийство, о котором идет речь, произошло в ноябре 2021 года в квартире на Голубинской улице. Сестра обвиняемого высказала желание разделить жилплощадь, мужчина разозлился и несколько раз ударил ее кухонным топором.

Та стала оказывать сопротивление и вылила на брата чайник с кипящей водой. Обвиняемый в ответ схватил женщину, ударил головой о стены и стал душить, пока она не потеряла сознание. После этого фигурант нанес ей еще ножевое ранение в грудь и скрылся.