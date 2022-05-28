Долгосрочный суверенный рейтинг Украины упал до преддефолтного

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в зарубежной валюте. До пятницы, 27 мая, он находился на уровне «B-», теперь же он упал до «ССС+» с негативным прогнозом.

При этом аналогичный краткосрочный рейтинг был также понижен с уровня «B» до «С». Агентство ожидает, что ситуация в восточноевропейском государстве будет носить затяжной характер, сказано в заявлении агентства, которое приводит РИА Новости.

В связи с этим, по мнению аналитиков S&P, способность украинских властей выполнять предписанные платежи по коммерческим задолженностям в иностранной валюте напрямую зависит от поставляемой из-за рубежа «донорской помощи».

В начале апреля S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня CC до SD. В международном агентстве уточнили, что вышеуказанное решение связано с запретом Евросоюза на предоставление кредитных рейтингов учрежденным в России организациям, юридическим лицам и другим органам.