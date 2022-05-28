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Трамп призвал защитить американских детей от массшутинга

Егор Провоторов
В мире
Трамп призвал защитить американских детей от массшутинга
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в минувшую пятницу, 27 мая, призвал действующую американскую администрацию задействовать все имеющиеся ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы в школах, напомнив о колоссальной помощи в размере 40 миллиардов долларов, которую Вашингтон готовится выделить Киеву.

По словам политика, защита детей является «вопросом желания, а не денег». Он отметил, что если у Белого дома нашлось 40 миллиардов долларов на помощь Украине, значит действующая власть должна быть готова сделать все необходимое для защиты американских детей внутри страны. Об этом Трамп заявил в ходе выступления на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне, пишет РИА Новости.

Экс-президент США напомнил, что Вашингтон и раньше тратил миллиарды долларов на другие страны, однако взамен не получал ничего.

— Прежде чем будем строить государственность в остальном мире, мы должны сделать безопасными школы для наших детей в нашей собственной стране, — заметил Дональд Трамп.

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