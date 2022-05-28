Чем полезно завтракать

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Творог, хлопья, кофе, кисломолочные продукты и грубый хлеб — такие ингредиенты в разных сочетаниях могут входить в состав полезного завтрака. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

— Самые полезные варианты завтрака: творог, хлопья, кофе, грубый хлеб и любые сочетания всего этого. Можно добавить стакан кисломолочного напитка. Ряженку, например, — посоветовал врач.

Эксперт отметил, что перечисленные ингредиенты можно соединить друг с другом, получив две смеси.

— К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко. Едите первую смесь и запиваете второй, — пояснил диетолог.

Вместо обычных хлопьев или их смеси можно использовать мюсли, уточнил собеседник «ВМ».

Бутерброды также могут быть полезным вариантом завтрака, подчеркнул Гинзбург.

— Бутерброд с сыром не очень полезен, потому что сыр обычно — продукт избыточно соленый. Но можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку. И вот он будет полезным, — заключил диетолог.