Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Диетолог Гинзбург перечислил самые полезные варианты завтрака

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Чем полезно завтракать
Фото: Pexels

Творог, хлопья, кофе, кисломолочные продукты и грубый хлеб — такие ингредиенты в разных сочетаниях могут входить в состав полезного завтрака. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

— Самые полезные варианты завтрака: творог, хлопья, кофе, грубый хлеб и любые сочетания всего этого. Можно добавить стакан кисломолочного напитка. Ряженку, например, — посоветовал врач.

Эксперт отметил, что перечисленные ингредиенты можно соединить друг с другом, получив две смеси.

— К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко. Едите первую смесь и запиваете второй, — пояснил диетолог.

Вместо обычных хлопьев или их смеси можно использовать мюсли, уточнил собеседник «ВМ».

Бутерброды также могут быть полезным вариантом завтрака, подчеркнул Гинзбург.

— Бутерброд с сыром не очень полезен, потому что сыр обычно — продукт избыточно соленый. Но можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку. И вот он будет полезным, — заключил диетолог.

Здоровье Правильное питание Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте