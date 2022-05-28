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Байден перепутал Северную и Южную Корею

Георгий Соланович
В мире
Байден перепутал Северную и Южную Корею
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе и упомянул Северную Корею вместо Южной в числе государств, поддержавших антироссийские санкции.

— Мог ли кто-то подумать, что когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, Северная Корея и некоторые из стран АСЕАН, — передают слова американского лидера «Известия».

Примечательно, что это уже не первая публичная ошибка Байдена. Так, 15 апреля президент США после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не оказалось. На видео, появившемся в Сети, видно, как американский лидер протянул руку в воздух.

12 апреля Джо Байден дважды ошибся, говоря о назначении в Белом доме нового человека на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала американский лидер произнес AFT вместо ATF, а затем перепутал имя человека, которого назначили на пост.

конфуз Южная Корея Джо Байден
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