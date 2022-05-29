Чем опасен бесконтрольный прием витаминов

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Прием витаминов без назначения врача представляет опасность для здоровья: например, витамин A в больших дозах может повлиять на плод беременной женщины. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог Олеся Гурова.

Эксперт отметила, что многие люди пьют витамины, не имея на то необходимости.

— Сейчас люди часто пьют витамины по поводу и без него. Но при более или менее адекватном питании человек, если мы не говорим про какую-нибудь Африку, не нуждается в дополнительном приеме витаминов, потому что все микроэлементы получает из еды, — пояснила врач.

Как отметила эндокринолог, выраженные авитаминозы и дефициты витаминов не так часто встречаются в России. Исключение составляют люди, которые активно голодают и находятся в выраженном состоянии истощения.

При этом нередко люди употребляют не витамины, а биологически активные добавки, которые содержат не очень понятные ингредиенты, подчеркнула Гурова.

— Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, — токсические гепатиты. Если человек воспринимает микроэлемент как условный витамин или пользу для здоровья и начинает пить БАДы банками, то будут определенные риски, — рассказала эндокринолог.

Специалист подчеркнула, что к смертельному исходу переизбыток витаминов не приводит, однако может навредить человеку. Например, витамин A в больших количествах обладает тератогенным эффектом и будет влиять на плод беременной женщины.

Одновременный прием большого количества добавок может быть вреден для здоровья, предупредила специалист.

— Люди сейчас употребляют большое количество разных пилюль, и суммарно они могут оказывать токсический эффект. Но тот же витамин B, как правило, вводится в виде внутримышечных и внутривенных инъекций. Вряд ли среднестатистический житель идет в аптеку, покупает его и колет каждый день. В какой-то другой ситуации передозировка вряд ли возможна, — рассказала эндокринолог.

Прием витаминов показан только тогда, когда установлен их дефицит. Относиться к витаминам следует как к лекарственным препаратам, заключила врач.