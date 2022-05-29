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Мясников назвал пять бессмысленных народных методов лечения

Александр Афонин
Общество
Мясников назвал пять бессмысленных народных методов лечения
Фото: Youtube / Россия 1

Известный российский врач Александр Мясников назвал пять распространенных народных методов лечения, которые не имеют смысла. По его словам, часть из этих «бабушкиных рецептов» может быть даже опасна для жизни.

При насморке бесполезно принимать капли из лука и чеснока. Они не уменьшат объем выделений, а, наоборот, увеличат. Это связано со свойством капель раздражать слизистую.

Прогревание с картофелем поможет только убрать симптомы ОРЗ. Лечению заболевания это никак не поспособствует.

Врач добавил, что не стоит прибегать к клизме из чеснока и молока при борьбе с гельминтами. При подобном лечении у человека будет расстройство кишечника.

Мясников призвал отказаться от народного средства лечения ангины — употребления керосина. Прием в пищу технических средств опасно для здоровья и чревато тяжелым отравлением.

Также бессмысленно принимать капустный сок в попытках вылечить гастрит или язву. Заболевание представляет собой следствие инфекции, которое надо лечить антибиотиками. Сок тяжело переваривается и вызывает повышенное газообразование, передает Пятый канал.

Александр Мясников в беседе с «ВМ» назвал скрытую причину возникновения заболеваний пищеварительной системы. По его словам, большинство болезней возникают в связи с чрезмерным перееданием и пристрастием к горячительным напиткам.

Здоровье народные средства Александр Мясников
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