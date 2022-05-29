МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром 29 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

29 мая, в воскресенье, в столице ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12 часов до 20 часов 29 мая по городу Москве местами ожидаются дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям транспортных средств снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин на дороге. Также стоит избегать внезапных маневров. Не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Жителей столицы призвали не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и сохранять осторожность на улице, передает пресс-служба МЧС.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» пообещал москвичам 23-градусное тепло в первую неделю июня. По словам синоптика, начало лета в Москве окажется умеренно теплым, а температурные показатели в регионе наконец достигнут климатической нормы.