Какой будет погода в Москве в начале июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Начало лета в Москве окажется умеренно теплым, а температурные показатели в регионе наконец достигнут климатической нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, предстоящая неделя в Москве, в отличие от всех предыдущих, окажется умеренно теплой:

— Все это время температура воздуха в регионе была ниже климатической нормы на 4–7 градусов, поэтому мы наблюдали такие погодные контрасты. А на следующей неделе ситуация улучшится и температурный фон будет соответствовать сезону.

Такие изменения связаны с тем, что больше нет противостояния холода на европейской территории РФ и сильной жары в Западной и Восточной Сибири. На Русской равнине, по словам Шувалова, тоже наблюдаются положительные погодные изменения, что скажется, в том числе и на столичной погоде:

— Таким образом, в Москве большую часть недели температура будет в пределах 18–23 градусов с отметкой «плюс». Что касается осадков, то они ожидаются преимущественно в период со вторника по четверг. В понедельник и пятницу дождей не предвидится.

Более того, понедельник и пятница, уточнил эксперт, окажутся самыми солнечными днями предстоящей недели, когда воздух в столице прогреется до 22–23 градусов с положительным значением.

— В период со вторника по четверг столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов в дневное время. В ночные часы температурные показатели на протяжении всей недели будут держаться в пределах плюс 10–13 градусов, — уточнил Шувалов.

В заключение синоптик добавил, что лето начинается умеренным теплом, но «сюрпризов в виде осадков» никто не исключал.