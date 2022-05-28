Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Синоптик Шувалов пообещал москвичам 23-градусное тепло в первую неделю июня

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Какой будет погода в Москве в начале июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Начало лета в Москве окажется умеренно теплым, а температурные показатели в регионе наконец достигнут климатической нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, предстоящая неделя в Москве, в отличие от всех предыдущих, окажется умеренно теплой:

— Все это время температура воздуха в регионе была ниже климатической нормы на 4–7 градусов, поэтому мы наблюдали такие погодные контрасты. А на следующей неделе ситуация улучшится и температурный фон будет соответствовать сезону.

Такие изменения связаны с тем, что больше нет противостояния холода на европейской территории РФ и сильной жары в Западной и Восточной Сибири. На Русской равнине, по словам Шувалова, тоже наблюдаются положительные погодные изменения, что скажется, в том числе и на столичной погоде:

— Таким образом, в Москве большую часть недели температура будет в пределах 18–23 градусов с отметкой «плюс». Что касается осадков, то они ожидаются преимущественно в период со вторника по четверг. В понедельник и пятницу дождей не предвидится.

Более того, понедельник и пятница, уточнил эксперт, окажутся самыми солнечными днями предстоящей недели, когда воздух в столице прогреется до 22–23 градусов с положительным значением.

— В период со вторника по четверг столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов в дневное время. В ночные часы температурные показатели на протяжении всей недели будут держаться в пределах плюс 10–13 градусов, — уточнил Шувалов.

В заключение синоптик добавил, что лето начинается умеренным теплом, но «сюрпризов в виде осадков» никто не исключал.

синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте