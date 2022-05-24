Метеоролог объяснил, как в России изменятся климатические нормы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в России изменятся климатические нормы, и отечественные метеорологи перейдут на них уже этим летом.
Специалисты пересмотрят критерий «аномально теплой погоды», который будет наблюдаться реже, а новые данные актуализируют понятие «нормальной погоды» в связи со смещением температур из-за глобального потепления.
Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, зачем нужно менять введенные формулировки и почему сейчас так часто в прогнозах звучит слово «аномальный».
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
— Климатическая норма — это средняя величина, полученная из многолетнего ряда наблюдений. На текущий момент это составляет 30 лет, и наша российская метеорологическая организация обновляет эти климатические нормы. Для обывателя ничего не изменится, погода не стает теплее, холоднее, мокрее или суше. Климат меняется, и мы не можем сравнивать его с тем, что было два века назад, — объяснил эксперт.
Он добавил, что новые климатические нормы будут включать в себя период с 1991 по 2020 годы. За это время произошло не так много изменений, но они были. Так, например, в столице самый холодный месяц, январь, за последние 30 лет стал теплее на 3 градуса, а самый жаркий месяц, июль, «потеплел» на 1,5 градуса:
— Климатические сезоны тоже сдвигаются, но это не говорит о том, что не будет зимы. Если весна раньше начиналась 27 марта, то теперь 24 марта по новым нормам. Летний период, когда среднесуточная температура выше +15 градусов, увеличился на 4 дня. Но это не говорит о том, что в этом году даты будут совпадать.
При этом на юге страны климатические нормы за 30 лет практически не изменились.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что май в этом году попал в десятку самых холодных месяцев с 1879 года. Температура была на два градуса ниже нормы.
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