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Май этого года станет одним из самых холодных за минувшие 140 лет

Антон Махов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Май этого года станет одним из самых холодных за минувшие 140 лет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Май 2022 года войдет в десятку самых холодных весенних месяцев с 1879 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Нынешний май войдет в десятку самых холодных с 1879 года. Повторяемость таких холодных майских дней — от 7 до 9 процентов. Это нечасто встречающееся событие. Более холодный май был пять лет назад, в 2017 году. <…> В целом погода в мае вообще очень изменчива, — рассказал Вильфанд.

Также он отметил, что в мае этого года температура в среднем на два градуса ниже обычных показателей. Подобный май, хоть и более теплый, был два года назад, передает слова специалиста агентство городских новостей «Москва».

Ранее Вильфанд сообщил, что потепление в столичном регионе ожидается в четверг, 26 мая. Синоптик дополнительно отметил, что во вторник и среду температура будет отставать на целый месяц от климатической нормы. По его мнению, похожие показания чаще всего бывают в апреле. Период холодной погоды обусловлен нахождением столицы в тылу циклона, где курсируют северный и северо-западный ветра.

Роман Вильфанд Погода Рекорды
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