Вильфанд пообещал москвичам потепление до 19 градусов на этой неделе

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Потепление в столичном регионе ожидается в четверг, 26 мая. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В ближайшие дни погода холодная, всего лишь 7-12 градусов прогнозируется во вторник, а в среду — около 12-13 градусов. Но 26 числа будет уже 15-19 градусов тепла, — сказал он.

Синоптик отметил, что во вторник и среду температура будет отставать на целый месяц от климатической нормы. По словам Вильфанда, похожие показания обычно бывают в апреле.

Период холодной погоды обусловлен нахождением столицы в тылу циклона, где курсируют северный и северо-западный ветра, передает ТАСС.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в последнюю неделю мая ожидаются дождь и снег. Синоптик подчеркнул, что потепление в Москве наступит в конце рабочей недели.

До этого синоптик назвал дату прихода метеорологического лета в Москву. По словам Тишковца, оно обычно наступает 28 мая. Однако в этом году потепление немного опоздает.