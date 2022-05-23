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Синоптик предупредил о дожде и снеге в Москве в последнюю неделю мая

Антон Махов

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Синоптик предупредил о дожде и снеге в Москве в последнюю неделю мая
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

На предстоящей неделе москвичей ожидают дождь и снег. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Начиная со вторника и до конца недели Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Поэтому будет облачно, будут идти небольшие, кратковременные дожди. Во вторник даже не исключаю, что в утренние часы местами к северу, северо-востоку к дождю будет примешиваться кратковременный мокрый снег, — сказал метеоролог.

Так, во вторник, 24 мая, ночью температура будет находиться в пределах 1–6 градусов тепла, а днем — плюс 5–10 градусов. Ночью в среду, 25 мая, температура составит плюс 1–3 градуса, а днем — плюс 8–13 градусов, добавил он.

Синоптик подчеркнул, что потепление в Москве наступит в конце рабочей недели. В четверг, 26 мая, ночью воздух немного прогреется и температура составит от 2 до 7 градусов тепла, а днем — плюс 13–18 градусов, сообщают «Известия».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в начале следующей недели температура воздуха в Москве составит около плюс 10–14 градусов. Теплые воздушные массы начнут приходить в регион только с 26 мая.

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