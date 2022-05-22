«Солнца будет меньше»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В начале следующей недели температура воздуха в столице составит около плюс 10–14 градусов. Теплые воздушные массы начнут приходить в регион только с 26 мая. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, с востока на Московский регион надвигается глубокий циклон, который несет с собой холодный воздух и густые облака.

— Это означает, что солнца будет меньше, — объясняет синоптик. — Первая половина недели, с 23 по 25 мая, у нас еще холодная. В эти дни ожидаются температура воздуха на уровне 10–14 градусов тепла, холодный ветер, высокая облачность. В среду, 25 мая, могут быть незначительные осадки.

Начиная с четверга, 26 мая, циклон перестанет играть свою роль и уже с запада придут более теплые воздушные массы, отмечает Шувалов

— В четверг столица преодолеет рубеж в 15 градусов тепла, — сказал он. — В конце рабочей недели, 26–27 мая, будет 17–19 градусов тепла. В пятницу ожидаются кратковременные дожди.

До этого синоптики пообещали москвичам майскую погоду с середины следующей недели.