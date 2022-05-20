Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам пообещали майскую погоду с середины следующей недели

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали майскую погоду с середины следующей недели
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С середины следующей недели в Москву вернется по-настоящему майская погода.

24 и 25 мая буду прохладными днями для последней недели мая. Так, днем температура воздуха не будет превышать девяти градусов тепла, а ночью — плюс пяти градусов.

Потепление ожидается с 26 мая, и до конца недели столбики термометров будут показывать около 18 градусов тепла. Ночью температура не опустится ниже плюс девяти градусов. При этом с четверга по субботу, 28 мая, возможны осадки.

Кроме того, в ближайшие выходные в столице будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до 15 градусов, уточнили в GISMETEO.

До этого специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе. По ее словам, в начале следующей недели будет солнечно.

Также синоптик отметила, что с 22 мая стоит ожидать потепления в столице. Воздух в городе днем прогреется до плюс 13–18 градусов. По ее словам, ближе к выходным дням солнце уже будет припекать.

Москва май Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Все мнения
О проекте