Москвичам пообещали майскую погоду с середины следующей недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С середины следующей недели в Москву вернется по-настоящему майская погода.

24 и 25 мая буду прохладными днями для последней недели мая. Так, днем температура воздуха не будет превышать девяти градусов тепла, а ночью — плюс пяти градусов.

Потепление ожидается с 26 мая, и до конца недели столбики термометров будут показывать около 18 градусов тепла. Ночью температура не опустится ниже плюс девяти градусов. При этом с четверга по субботу, 28 мая, возможны осадки.

Кроме того, в ближайшие выходные в столице будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до 15 градусов, уточнили в GISMETEO.

До этого специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе. По ее словам, в начале следующей недели будет солнечно.

Также синоптик отметила, что с 22 мая стоит ожидать потепления в столице. Воздух в городе днем прогреется до плюс 13–18 градусов. По ее словам, ближе к выходным дням солнце уже будет припекать.