Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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В столице на следующей неделе ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 4–5 градуса. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

— В начале следующей недели сохранится отставание температуры воздуха в Москве от климатической нормы на 4-5 градусов. Середина следующей недели тоже будет прохладной, — отметила она.

При этом метеоролог добавила, что в начале следующей недели в столице будет солнечная погода, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 20 мая, столица будет находиться под влиянием южной периферии антициклона. Воздух в городе и области прогреется до 14 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что с этой пятницы дождливая погода прекратится в городе. По его словам, сильного тепла не будет из-за восточного ветра. Москвичи могут рассчитывать не более чем на 15 градусов выше нуля.